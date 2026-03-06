الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 19:30
    اعلام العدو: تسلل طائرات مسيرة فوق اصبع الجليل وفوق الجليل الغريي

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دشمة يتحصن فيها جنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنوا هجوما جويا على قاعدة كتسافيا في الجولان السوري المُحتل بسرب من المسيّرات الانقضاضية

      تحذيرات وغارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مبانٍ سكنية في بلدة النبي شيت بالبقاع

