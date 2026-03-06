الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 17:43
    عاجل

    اعلام العدو: اصابة الجنود الثمانية في الشمال كانت نتيجة مسيرة هجومية اطلقها حزب الله

      لجنة الطوارىء في وزارة التربية تجتمع للمرة الرابعة

      المقاومة الإسلامية: ‏استهدفنا قوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بصلية صاروخية

      مراسل المنار: صلية جديدة اطلقتها المقاومة باتجاه الاراضي المحتلة وتفعيل صفارات الانذار في اجواء القطاع الشرقي

