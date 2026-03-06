الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 15:53
    عاجل

    اعلام العدو: اطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو المطلة

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري : ما نقله الزميل ميشال معوض عن لساني غير دقيق لا بل غير صحيح

      اعلام العدو: تسلل طائرات مسيرة بشكل متزامن في الجولان والجليل وغور الاردن

      المتحدث باسم جيش الاحتلال: اصابة 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع لبنان احدهم بجراح خطيرة

