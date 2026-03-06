القيادة العسكرية لحزب الله لمجاهدي المقاومة: يا أبناء رسول الله محمد(ص) وفاطمة وعلي والحسن والحسين(ع) يا أولي البأس الذي رأى العدو بعضه وسيراه الآن كله قاتلوهم قتال الكربلائيين الاستشهاديين