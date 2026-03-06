الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 13:57
    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة الخضر في البقاع

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة طيرفلسيه جنوب لبنان

      حرس الثورة الايرانية: الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية دمرت رادار المراقبة الأميركي FPS132 الموجود في قطر

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف وسط وشمال وشرق العاصمة الايرانية طهران

