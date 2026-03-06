الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 11:56
    عاجل

    اعلام العدو: اطلاق صواريخ من لبنان نحو منطقة صفد

      النائب بوصعب:هناك إجماع من النواب على التمديد والتّمديد لسنتَيْن مبرّر

      المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا ثكنة زرعيت بصلية صاروخيّة

      المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية وحققوا إصابات مباشرة

