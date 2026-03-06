الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 02:51
    تجدد العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

      غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار : صليات صاروخية متتالية و صافرات الانذار دوت في مرغليوت وكريات شمونة

      المقاومة الاسلامية: استهداف تجمع لآليات العدو بشكل مباشر وإجباره على التراجع بعد محاولات تقدم من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام

