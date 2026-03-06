الجمعة   
   06 03 2026   
   16 رمضان 1447   
   بيروت 02:51
    عاجل

    المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثالثة بصلية صاروخية

      غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار : صليات صاروخية متتالية و صافرات الانذار دوت في مرغليوت وكريات شمونة

      تجدد العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

