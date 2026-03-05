الحرس الثوري الايراني: بدء الموجة الـ20 من عملية “الوعد الصادق 4” تحت شعار “يا معز المؤمنين” بعملية مركبة صاروخية-مسيّرة تضمنت إطلاق صواريخ “خيبر شكن” ضد أهداف في قلب تل أبيب