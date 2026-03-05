الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 14:24
    اعلام العدو:صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في محيط نهاريا

      العلاقات العامة للحرس الثوري: اسقاط مقاتلة اميركية من طراز “F-15E” بواسطة انظمة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية على اطراف الحدود الجنوبية الغربية للبلاد

      رئاسـات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق: نرفض الاعتداءات على مدننا ومحافظاتنا وإقليم كردستان العراق

