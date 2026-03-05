الخميس   
    اطلاق صفارات الانذار في الجليل الغربي والكريوت قرب حيفا نتيجة اطلاق صواريخ من لبنان

      مراسل المنار : المقاومة تستهدف اليات معادية كانت تتحرك بالقرب الموقع المستحدث داخل الاراضي اللبناني على طريق مركبا حولا

      اعلام العدو: سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان في مرجليوت

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت بالجليل الأعلى

