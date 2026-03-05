إيران تشلّ مضيق هرمز… وناقلة نفط أميركية في مرمى “الحرس الثوري”

أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت مبكر من صباح اليوم، ما دفع ملايين الإسرائيليين إلى الاحتماء في الملاجئ، في وقت دخل فيه العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة و”إسرائيل” على إيران يومه السادس.

وصوّت أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ضد اقتراح كان يهدف إلى وقف الغارات الجوية ويطالب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل شنّ أي عمل عسكري، ما أبقى إلى حد كبير صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في توجيه الحرب من دون قيود تُذكر، في ظل استمرار اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وخارجه.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح عدم المضي قدماً في مشروع القرار.

واتسعت رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا أمس، ما أدى إلى استشهاد 80 شخصاً على الأقل. وجاء ذلك تزامناً مع إعلان تدمير دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخاً باليستياً إيرانياً أُطلق باتجاه تركيا.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة “ضربت الفرقاطة الإيرانية دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحاراً في المياه الدولية ومن دون سابق إنذار”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ستندم بشدة على تلك السابقة التي أرستها”.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة في سريلانكا ناليندا جاياتيسا إن بلاده تحاول «إنقاذ أرواح» على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها، موضحاً أن السفينة تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة خارج المياه الإقليمية للدولة الجزيرة في جنوب آسيا، وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح”.

شلل في مضيق هرمز

على صعيد آخر، أدت الحرب إلى شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز اليوم، ما تسبب في عرقلة تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط.

وتعهد ترامب بتوفير التأمين والمرافقة البحرية للسفن لوقف ارتفاع الأسعار، فيما تشير تقديرات وكالة «رويترز» إلى أن ما لا يقل عن 200 سفينة لا تزال راسية قبالة الساحل.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، لقناة «فوكس نيوز»، إن البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تركز حالياً على الصراع، مضيفاً رداً على سؤال حول ما إذا كانت أي سفن تجارية طلبت مساعدة البحرية الأميركية في الخليج: «لا، ليس بعد… سنفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. تركز قواتنا البحرية، وبالطبع جيشنا، في الوقت الحالي على أمور أخرى، وهي نزع سلاح هذا النظام الإيراني”.

استهداف ناقلة نفط أميركية

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن «ناقلة نفط أميركية تعرضت فجر اليوم لإصابة من قبل مقاتلي القوة البحرية في شمال الخليج الفارسي وهي الآن تحترق»، مؤكداً أنه سبق أن أعلن «استناداً إلى القوانين والقرارات الدولية أن قوانين المرور والعبور من مضيق هرمز في زمن الحرب ستكون بيد إيران”.

وأضاف: «حذرنا من أن السفن العسكرية والتجارية وغيرها التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني والدول الأوروبية وداعميهم لن يُسمح لها بالمرور، وفي حال رصدها فإنها ستُستهدف حتماً”.

وفي سياق العمليات العسكرية، أعلنت القوات البحرية في الجيش الإيراني أنها استهدفت بطائرات «آرش» المسيّرة الانقضاضية مخازن الوقود في قاعدة «رامات ديفيد» الجوية في الكيان الصهيوني.

كما أكد نائب قائد مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني أن بلاده «مستعدة لاستمرار الحرب ولا يهمها كم ستطول، وستواصلها حتى تحقيق أهدافها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إيران «لم تغلق مضيق هرمز وتتعامل مع السفن فيه وفق البروتوكولات الدولية”.

إيران تنفي إطلاق صواريخ باتجاه تركيا

وفي ما يتصل بما أُعلن عن إطلاق صاروخ باتجاه تركيا، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية «احترامها سيادة تركيا»، نافية «إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضيها”.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس أن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي دمّرت فوق شرق البحر المتوسط صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران باتجاه المجال الجوي التركي ومرّ فوق سوريا والعراق.

المصدر: ايران