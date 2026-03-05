الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 11:18
    عاجل

    سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الاقصى المبارك لليوم السادس على التوالي

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 29 عملية ضد قواعد العدو خلال 24 ساعة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدى تول في قضاء النبطية

      المقاومة الاسلامية في العراق: نفذنا 29 عملية بعشرات المسيرات والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة

