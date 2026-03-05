الخميس
05 03 2026
15 رمضان 1447
بيروت 09:44
الإمساك
04:40
صلاة الصبح
04:49
الشروق
06:02
الظهر
11:49
العصر
15:08
المغرب
17:55
العشاء
18:46
منتصف الليل
23:04
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
عراقجي: السفينة الحربية “دنا” ضيف القوات البحرية الهندية وعلى متنها قرابة 130 بحاراً تم استهدافها في المياه الدولية دون سابق إنذار
05-03-2026 09:37 صباحًا
عراقجي: لتسمع كلماتي جيداً ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي قامت بها
09:39
وزير الخارجية عباس عراقجي: لقد ارتكبت الولايات المتحدة مجزرة في عرض البحر على بعد 2000 ميل من سواحل إيران
09:35
وزارة الاستخبارات الإيرانية تحبط مخطط لجماعات انفصالية لشن هجمات إرهابية في المناطق الحدودية الغربية بدعم اميركي اسرائيلي
09:18