    إعلام العدو: حدث استثنائي تعرض له الجيش الأمريكي في إيران

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول في جنوب لبنان

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة في جنوب لبنان

      استهداف شقة في مخيم البداوي في طرابلس من قبل العدو الاسرائيلي

