    عاجل

    إعلام العدو: دوي انفجار في مستوطنة مرغليوت عند الحدود الشمالية

      إعلام العدو: حدث استثنائي تعرض له الجيش الأمريكي في إيران

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة والقطراني وتول في جنوب لبنان

      مراسل المنار: عدوان صهيوني استهدف بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ والجميجمة في جنوب لبنان

