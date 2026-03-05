الخميس   
    اعلام العدو : اطلاق صاروخ مضاد للدروع ضد دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان

      إعلام العدو: القيادة الشمالية أصدرت توجيهات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالدخول إلى المناطق الآمنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر

      صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة

      إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في “تل أبيب” والضفة الغربية بعد أن دوت على طول الحدود مع لبنان

