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   07 07 2025   
   10 محرم 1447   
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    مراسل المنار: جرافات العدو التي توغلت في بلدة كفركلا تقوم بتجريف منازل مدمرة بعمق ٥٠٠ متر بعيداً عن الجدار خلف محطة شلهوب