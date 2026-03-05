الخميس   
   05 03 2026   
   15 رمضان 1447   
   بيروت 03:30
    مراسل المنار: المستهدف بالعدوان الصهيوني على مخيم البداوي بطرابلس هو القيادي في حركة حماس وسام طه وتم نقله إلى المستشفى

      صفارات الانذار تدوي في كريات شمونة

      اعلام العدو : اطلاق صاروخ مضاد للدروع ضد دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان

      إعلام العدو: صفارات الإنذار دوت في “تل أبيب” والضفة الغربية بعد أن دوت على طول الحدود مع لبنان

