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   10 محرم 1447   
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    مراسل المنار : عدد من جرافات العدو توغلت لاكثر من 200 م في بلدة كفركلا ووصلت الى الطريق الرئيسي في محيط منطقة “بوابة فاطمة” وتعمل على تجريف المكان وشق طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني