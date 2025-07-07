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مراسل المنار : عدد من جرافات العدو توغلت لاكثر من 200 م في بلدة كفركلا ووصلت الى الطريق الرئيسي في محيط منطقة “بوابة فاطمة” وتعمل على تجريف المكان وشق طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني