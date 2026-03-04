الأربعاء   
    اعلام العدو: تسلل طائرة مسيرة فوق الجليل

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدات شوكين و السلطانية وخربة سلم و الجميجمة وحداثا وبرعشيت

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة حداثا واطراف خربة سلم

      الجيش الإيراني: هجماتنا اليوم انطلقت من مناطق مختلفة في إيران ونفذتها قواتنا البرية والبحرية والجوية

