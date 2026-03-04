مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بتفجير عبوة ناسفة والاشتباك المباشر مع قوة صهيونية حاولت التقدّم باتجاه الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام موقعين في صفوفها إصابات مؤكدة وما زالت الاشتباكات مستمرة