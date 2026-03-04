الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 16:38
    المقاومة الاسلامية: استهدفنا قاعدة حيفا البحرية الاسرائيلية بسرب من المسيرات الانقضاضية

      مواضيع ذات صلة

      الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ينشر بعد قليل مشاهد لعملية استهداف دبابة ميركافا اسرائيلية في جنوب لبنان

      تواصل فرق الدفاع المدني حتى الساعة عملية البحث عن المفقودين في استهداف المجمّع سكني في بعلبك

      اعلام العدو: اطلاق صفارات الانذار في مرغليوت

