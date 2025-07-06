شهيدان برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة سالم بالضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب وسام غسان حسن اشتية (37 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية سالم شرق نابلس، واحتجاز الاحتلال لجثمانه”.

وكانت قوات العدو قد اقتحمت قرية سالم، وحاصرت منزلين في الجهة الشرقية منها، وسط إطلاق للرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد الشاب قصي ناصر محمود نصار (23 عاما)، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وإصابة الشاب اشتية واعتقاله وهو مصاب قبل أن يعلن عن استشهاده.

كما أصيب مواطن (62 عاما)، بالرصاص الحي، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

وكان قد استشهد فلسطيني في وقت سابق الأحد برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما أصيب آخرون، وسط تصعيد مستمر تشهده الضفة الغربية المحتلة.

وقد أقدمت قوات العدو على اقتحام البلدة ومحاصرة منزلين في الجهة الشرقية منها، تخلله إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وسط وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة.