الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 11:59
    المتحدث باسم جيش العدو: رئيس الأركان على اتصال وثيق بنظرائه في المنطقة، ولا يمكنني تقديم تفاصيل أخرى (عميت سيغال)

      صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة

      صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.

      تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة شمسطار في بعلبك شرقي لبنان

