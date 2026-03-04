المقاومة الإسلامية (2): استهدف مجاهدونا عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الأربعاء الواقع فيه 04/03/2026 مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة