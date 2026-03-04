الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 10:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مصلى الامام الخميني يستقبل اعتباراً من الليلة الملايين من عشاق الامام الشهيد علي الخامنئي

      اعلن رئيس مجلس التنسيق للدعاية الإسلامية في إيران انه اعتباراً من الليلة الساعة العاشرة مساءً، سيكون مصلّى الإمام الخميني(ره) على موعد مع استقبال الجماهير الثورية.

      وسيُقام مراسم الوداع على مدار الساعة ابتداءً من الليلة، ولمدة ثلاثة أيام، في المصلى، مشيراً الى ان الترتيبات لمراسم التشييع قيد الإعداد وستُعلن لاحقاً.

      هذا وشهدت مختلف المحافظات الإيرانية تظاهرات ضخمة وحشوداً كبيرة، عزاءً على استشهاد القائد الإمام السيد علي الخامنئي، في مشهد عكس حجم الحضور الشعبي والتفاعل الواسع مع الحدث.

      وتجمّع المشاركون في الساحات والشوارع الرئيسية، رافعين الشعارات ومؤكدين تمسّكهم بالثوابت الوطنية، في رسالة واضحة برفض أي محاولات لاستغلال الظرف من أجل زعزعة الاستقرار أو الإضرار بالبلاد.

      وأكد المتظاهرون أن هذه الحشود تمثل موقفاً شعبياً موحّداً في مواجهة الرهانات الخارجية التي تسعى، بحسب تعبيرهم، إلى استغلال الإيرانيين لتدمير دولتهم، مشددين على أن المرحلة تتطلب مزيداً من التكاتف الداخلي والحفاظ على وحدة الصف.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بالصور | أثار الدمار في مستشفى في منطقة باباجاني غرب إيران بعد عدوان صهيوني

      بالصور | أثار الدمار في مستشفى في منطقة باباجاني غرب إيران بعد عدوان صهيوني

      مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية اغارت مستهدفة بلدة طيرفلسيه جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية اغارت مستهدفة بلدة طيرفلسيه جنوبي لبنان

      غارات اسرائيلية تستهدف وادي برغز جنوب لبنان

      غارات اسرائيلية تستهدف وادي برغز جنوب لبنان