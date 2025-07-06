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   10 محرم 1447   
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    وسائل اعلام اسرائيلية :سقوط صاروخ على مستوطنة “نيريم” بغلاف غزة في موقع إعادة بناء منازل دمرتها حماس في هجوم 7 أكتوبر

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