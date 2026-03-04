الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 10:26
    مراسل المنار : قوة اسرائيلية معادية كانت تتمركز في مزرعة بسطرة اللبنانية تقدمت بإتجاه منطقة “عزراييل” عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا

      بالصور | أثار الدمار في مستشفى في منطقة باباجاني غرب إيران بعد عدوان صهيوني

      مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية اغارت مستهدفة بلدة طيرفلسيه جنوبي لبنان

      غارات اسرائيلية تستهدف وادي برغز جنوب لبنان

