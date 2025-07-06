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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ما تسوّقه أمريكا عبر بيان خارجيتها محاولة مكشوفة لتبييض صورة مؤسسة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية