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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” ليست جهة إغاثية إنسانية، بل هي واجهة استخباراتية أمنية أنشئت بدعم إسرائيلي أمريكي