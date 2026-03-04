الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 08:52
    عاجل

    إعلام العدو: 3 صواريخ أطلقت من إيران نحو القدس في الرشقة الأخيرة

      مواضيع ذات صلة

      الطيران الحربي المعادي يستهدف مبنى في منطقة الحدث  بالضاحية الجنوبية لبيروت

      رويترز عن مصادر:  استهداف قاعدة عسكرية اميركية وفندق بالمسيرات في أربيل بالعراق فجر اليوم

      جيش الاحتلال يهدد بقصف مبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

