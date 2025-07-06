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كتائب القسام تدك تجمعات العدو في منطقتي السطر والقرارة شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، وتستهدف مغتصبتي “نيريم” و”العين الثالثة” بصواريخ “رجوم” 114ملم