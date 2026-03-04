الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 02:40
    العدو الصهيوني يستهدف شقة سكنية في منطقة السعديات قضاء الشوف

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف بلدة عيترون

      وسائل إعلام عراقية: عدوان يستهدف مناطق القائم شمال غرب بغداد وديالى والمثنى وسط وجنوب غرب البلاد

      وسائل إعلام فلسطينية: طائرات الاحتلال تستهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وشرقي مخيم البريج وسط القطاع

