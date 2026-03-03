الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 01:06
    المقاومة الإسلامية تقصف تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية

      الغارة الصهيوينة استهدفت شقة سكنية في بشامون قضاء عاليه

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من لبنان نحو الجولان

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو “اسرائيل”

