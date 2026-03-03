الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 21:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء العراقي: اعتداءات الاحتلال على لبنان تهديد خطير لاستقرار المنطقة وخرق سافر للقانون والمواثيق الدولية

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوب لبنان

      رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية تنفي تنفيذ أي عملية ضدّ عُمان

      رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية تنفي تنفيذ أي عملية ضدّ عُمان

      الشركات المستوردة للنفط في لبنان تؤكد استقرار الأسواق وتنبه من خلق السوق السوداء

      الشركات المستوردة للنفط في لبنان تؤكد استقرار الأسواق وتنبه من خلق السوق السوداء