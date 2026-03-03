الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 15:07
    عاجل

    ‏الرئيس جوزاف عون اطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على التطورات الميدانية في الجنوب في ضوء استمرار اعتداءات إسرائيل وتوغلها في عدد من القرى الحدودية

      “لجان المقاومة” دانت العدوان الصهيوني على قناة المنار وإذاعة النور: لن يُسكت الأصوات الحرة التي تساند قضايا الأمة

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون طلب من الرئيس ماكرون تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في قرى حدودية

      “اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية” دان العدوان على قناة المنار وإذاعة النور: انتهاك خطير لكل القوانين الدولية

