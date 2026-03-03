الثلاثاء   
    اعلام العدو: اصابة دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان

      “لجان المقاومة” دانت العدوان الصهيوني على قناة المنار وإذاعة النور: لن يُسكت الأصوات الحرة التي تساند قضايا الأمة

      الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون طلب من الرئيس ماكرون تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في قرى حدودية

      “اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية” دان العدوان على قناة المنار وإذاعة النور: انتهاك خطير لكل القوانين الدولية

