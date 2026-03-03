الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 13:16
    عاجل

    صفارات الانذار تدوي في منطقة تل ابيب الكبرى

      مواضيع ذات صلة

      بري وسلام يبحثان التطورات الميدانية والسياسية وملف النزوح

      صفارات الانذار تدوي في 96 مستوطنة وسط فلسطين المحتلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة ارنون وفوسفوري يستهدف بلدة يحمر مجددا

