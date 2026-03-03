الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 11:20
    اعلام العدو تسلل طائرات مسيرة فوق ايلات

      العدوان الاسرائيلي على لبنان مستمر ويتوسع

      سقوط ٤ اصابات في كفار يوفال نتيجة اطلاق صواريخ من لبنان

      وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه “إسرائيل”

