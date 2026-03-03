العلاقات الاعلامية في حزب الله : نعلن تضامننا الكامل مع إدارة قناة المنار وإذاعة النور وجميع العاملين فيها ونحيي صمودهم وثباتهم ونؤكد أن هذه الاعتداءات لن تنال من إرادتهم الصلبة بل ستزيدهم إصرارًا على مواصلة رسالتهم في المواجهة والتصدّي