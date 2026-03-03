العلاقات الاعلامية في حزب الله : حاول سابقًا في عدوان تموز 2006 عبر استهداف قناة المنار وإذاعة النور إخماد هذا الصوت ففشل في النيل من عزيمتهما وإيمانهما الراسخ بنهج المقاومة