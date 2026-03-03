الثلاثاء   
    عاجل

    صفارات الانذار تدوي في عدة مناطق من فلسطين المحتلة بعد رصد اطلاق صواريخ جديدة باتجاه الكيان

      العدو الصهيوني يستهدف مبنى قناة المنار في منطقة حارة حريك

      عدوان اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار: خلال الساعة الاخيرة تقوم قوات الاحتلال باطلاق عدد من القذائف المدفعية باتجاه بلدات مارون الرأس، يارون، عيتا الشعب بالتزامن مع اطلاق رشقات رشاشة من الاسلحة الثقيلة باتجاه بلدة بليدا

