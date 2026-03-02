الإثنين   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على أطراف بلدة ديرسريان لجهة النهر وعلى بلدة خربة سلم في الجنوب

      مسيرات ليلية حاشدة في طهران تؤكد التمسك بنهج السيد الشهيد علي خامنئي “قدس سره”

      مسيرات ليلية في العراق دعماً لإيران ومحاولات للاقتراب من المنطقة الخضراء في بغداد

      صواريخ إيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وضغوط متزايدة على الجبهة الداخلية

