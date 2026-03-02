الإثنين   
    وسائل اعلام إيرانية: غارات إسرائيلية – امريكية على شرق العاصمة طهران

      وزارة التربية في لبنان: إقفال مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة والجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء على ان تصدر الوزارة يوميا تعاميم تتعلق بتنظيم التدريس لتسهيل شؤون التعليم العالي

      مراسل المنار: غارة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة قانا جنوبي لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على المبنين المهددين الذين يضما فروع القرض الحسن في مدينة صور ومحلة البص

