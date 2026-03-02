الإثنين   
    حرس الثورة الإسلامية: الموجة 11 من عملية “الوعد الصادق 4” انطلقت بقصف صاروخي ومسيرات استهدفت بئر السبع

      لاريجاني: سنجعل الأعداء يندمون على أخطائهم

      أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: سندافع بكل حزم عن حضارتنا العريقة التي تمتد لـ6 آلاف عام

      حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا بصواريخ خيبر مجمع الحكومة الصهيونية في تل أبيب ومراكز عسكرية وأمنية في حيفا وشرق القدس المحتلة

