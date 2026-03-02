الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 13:22
    عاجل

    عون: من أطلق الصواريخ يتحمل مسؤولية عمله ولا يأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان

      إعلام العدو: 11 جريحا في بئر السبع جراء سقوط شظايا صواريخ ايرانية

      سلام: نعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر عمله بالمجال السياسي

      سلام: تكليف الجيش البدء بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والأجهزة الأمنية منع شن اي هجوم من الأراضي اللبنانية

