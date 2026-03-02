الإثنين   
    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحريي المعادي اغار مستهدفاً بلدة الجميجمة

      مراسل المنار: غارة معادية استهدفت بلدة الدلافة في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان

      الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 10 من عملية “الوعد الصادق 4” بصواريخ “خيبر” بهجوم مركز المجمع الحكومي الصهيوني بتل أبيب

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

