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رويترز عن هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لـهـجـوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقـذائـف على بعد 51 ميلا بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن