الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
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    إعلام العدو: هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفى تل هشومير بعد أنباء عن إصابات لجنود في قطاع غزة